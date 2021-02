Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Spur zum Täter

Bühl (ots)

Am Freitagabend gegen 21 Uhr trat im Wiesenweg ein junger Mann einer 48-Jährigen mit heruntergelassener Hose gegenüber und sprach sie unsittlich an. Im Anschluss ging er flüchtig, konnte jedoch durch die verständigten Beamten des Polizeireviers Bühl schnell ermittelt werden. Der Mann hatte nämlich mutmaßlich am Tatort seinen mitgeführten Rucksack mit persönlichen Schriftstücken zurückgelassen. Den 23-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

