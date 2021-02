Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Gleich zweimal in einen Unfall verwickelt

Achern (ots)

Der Samstag schien für einen Pizzalieferanten ein Unglückstag zu sein, da dieser innerhalb von zwei Stunden in zwei Unfälle mit seinem Wagen verwickelt war. Nachdem dem 39-Jährigen gegen 16:15 Uhr ein 62-jähriger Mercedes-Lenker auf dem Windeckweg auffuhr, entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Gut zwei Stunden später kam der Pizzalieferant mit seinem Kleinwagen ins Rutschen und fuhr einem 38-jährigen BMW-Fahrer auf. Bei dem Vorfall auf der Illenauer Straße entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. /cw

