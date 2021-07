Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Eigentümer gesucht - Polizei stellt nach Diebstahl Fahrrad mit Anhänger sicher

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.07.2021 Nr. 1 21.07 / Eigentümer gesucht - Polizei stellt nach Diebstahl Fahrrad mit Anhänger sicher Soltau: Die Polizei sucht den Eigentümer eines gelb-weißen, 28er Mountainbikes der Marke Winora, Typ Freak. Das Fahrrad wurde am Mittwoch, 07.07.2021 am Bahnhof in Soltau entwendet. Der jugendliche Täter konnte kurz darauf festgenommen werden. Am Fahrrad war ursprünglich ein Anhänger angebracht, den der Täter am Bahnhof zurückließ. Sowohl Fahrrad als auch Anhänger wurden von der Polizei sichergestellt. Der Eigentümer hat sich bis zum heutigen Tag nicht gemeldet. Hinweise zum Eigentümer nimmt die sachbearbeitende Dienststelle der Polizei Walsrode unter 05161/9844980 entgegen.

