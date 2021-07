Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen Verkehrsunfallflucht Verkehrsunfall, Fahrer alkoholisiert.

Heidekreis, Schneverdingen (ots)

Schneverdingen: Am 23.07.2021 gegen 14:45 Uhr parkte die Gesch. ihren PKW, Mitsubishi, auf dem Parkplatz des EDEKA-Ehlers-Markt in Schneverdingen, Bahnhofstraße 39-41. Nach dem Einkauf stellte die Gesch. einen Unfallschaden im Bereich der Fahrerseite fest. Zeugen melden sich bitte bei der PST Schneverdingen, 05193-982500 Verkehrsunfall Schneverdingen: Am 25.07.21 gegen 03:15 Uhr ereignete sich in 29640 Schneverdingen, OT Wintermoor, Poststraße / Schulweg am dortigen Bahnübergang ein Verkehrsunfall. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 25-jähriger PKW-Führer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Verkehrsmasten mit Andreaskreuz (mit Lichtzeichen). Eine Überprüfung ergab einen Promillewert von 2,2 Promille. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

