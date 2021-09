Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210917 - 1138 Frankfurt-Sachsenhausen: Pkw entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 16. September 2021, gegen 18.50 Uhr, verständigte ein 25-Jähriger aus Neu-Isenburg die Polizei über Notruf , um vom Diebstahl seines Pkw zu berichten.

Zu dem genannten Zeitpunkt hatte er sein Fahrzeug in der Städelstraße abgestellt, um dort eine Pizza auszuliefern. Den Schlüssel hatte er in seinem Auto, einem blauen Chevrolet Matiz, mit dem amtlichen Kennzeichen OF-DX 2, stecken gelassen. Im Zuge der Fahndung konnte der Wagen gegen 19.30 Uhr an der Ecke Schaubstraße/Schaumainkai aufgefunden werden. Der Innenraum des Wagens war durchwühlt, die Türen waren verschlossen. Mit einem Zweitschlüssel konnten zumindest die Türen wieder geöffnet werden. Auf dem Sitz lag eine Weinflasche, die offensichtlich der Dieb zurückgelassen hatte.

Da der Zweitschlüssel lediglich die Türen des Fahrzeuges öffnete, begab sich der 25-Jährige zurück nach Hause, um von dort den Ersatzzündschlüssel zu holen. Als er gegen 22.20 Uhr an die Ecke Schaubstraße/Schaumainkai zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Dieb in der Zwischenzeit zurückgekehrt war und den Chevrolet erneut entwendet hatte.

Hinweise in dieser Sache nimmt das 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell