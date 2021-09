Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210917 - 1137 Frankfurt-Gallus: Teamwork bei Festnahme von Fahrraddieb

Frankfurt (ots)

(ro) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16. September 2021) knackte ein 33-Jähriger unweit des Hauptbahnhofs Frankfurt ein Fahrradschloss und wurde auf frischer Tat durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen. Die weitere Bearbeitung des Sachverhalts durch das 4. Polizeirevier Frankfurt führte den Mann im Anschluss in die Haftzellen.

Gegen 03:30 Uhr konnte eine Fußstreife der Bundespolizei Frankfurt beobachten, wie der 33-jährige Mann auf kreative Weise ein Fahrradschloss in der Poststraße knackte, indem er dieses mit einem losen Fahrradsattel aufhebelte. Die Streife der Bundespolizei nahm den 33-Jährigen daraufhin fest und verhinderte die Wegnahme. Im Anschluss überstellte die Bundespolizei den Mann an eine Streife des zuständigen 4. Polizeireviers. Diese stellten das Fahrrad mit einem Wert von mehreren hundert Euro sicher und übernahmen die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen in dieser Sache.

Gesucht wird nunmehr auch nach dem rechtmäßigen Eigentümer des schwarzen Herrenrads der Marke Ortler. Dieser wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069/755-10400 beim 4. Polizeirevier Frankfurt zu melden.

Der 33-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht, um ihn dem Haftrichter vorzuführen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell