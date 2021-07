Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Unfall im Begegnungsverkehr

Hildesheim (ots)

Alfeld/Marienhagen

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am Samstag, 10.07.2021, gegen 11.00 Uhr, auf der B 240 in der Ortsdurchfahrt 31089 Duingen/OT Marienhagen. Ein 33-jähriger Hannoveraner befuhr die Bundesstraße in Richtung Weenzen, als ihm an der Engstelle in der Ortsmitte ein schwarzer VW Golf 7 entgegenkam. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zur Berührung mit den Außenspiegeln. Dadurch wurde zumindest der Spiegel am Fahrzeug des Hannoveraners beschädigt. Ohne sich weiter um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Fahrer des VW Golf seine Fahrt in Richtung 31036 Eime fort. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu melden./tsc

