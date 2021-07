Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz

Hildesheim (ots)

Alfeld

Eine 65-jährige Fredenerin wurde am Freitagnachmittag, 09.07.2021, gegen 16.30 Uhr, Opfer eines Trickbetruges. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hannoverschen Straße. Die Fredenerin befand sich im Kassenbereich eines dortigen Getränkeabholmarktes, als sie von einer männlichen Person hinter ihr angesprochen wurde. Der Unbekannte teilte mit, dass wohl ein 10,- Euroschein aus ihrer Geldbörse gefallen sei. Er habe angeblich den Schein aufgehoben und ihn ihr gegeben. Die Fredenerin steckte daraufhin den Schein ein und begab sich anschließend zu ihren Fahrzeug auf dem Parkplatz. Dort wurde sie erneut von dem Unbekannten angesprochen. Jetzt teilte er ihr mit, dass es wohl doch nicht ihr Geldschein gewesen sei, sondern sein eigener. Er sei wohl ihm aus der Tasche gefallen. Als die 65-jährige daraufhin ihre Geldbörse geöffnet habe, um dem Unbekannten den Geldschein zurückzugeben, muss dieser durch geschickte Fingerfertigkeit die EC-Karte der Fredenerin aus der Geldbörse gezogen haben. Das Fehlen der Scheckkarte stellte die Fredenerin kurz darauf bei einem weiteren Einkauf fest. Offensichtlich hatte der Unbekannte bereits bei dem ersten Kontakt mit der Fredenerin in dem Getränkemarkt die PIN der EC-Karte beim Eintippen lesen können, denn schon kurz nach der Tat waren vom Konto der Geschädigten insgesamt 1.500,- Euro, an einem Geldautomat im Bereich Neue Wiese, abgehoben worden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 35 bis 40 Jahre alt - ca. 175 cm groß - korpulent/kräftige Statur - offensichtlich osteuropäischer Herkunft - dunkle kurze Hose, graues T-Shirt

Zeugen, die Hinweise auf diese Person oder ein dazugehörendes Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, bei der Benutzung einer Kredit- oder EC-Karte besonders vorsichtig zu sein und die Eingabe der dazugehörenden PIN möglichst so durchzuführen, dass keine unberechtigten Personen, die hinter einem stehen, die Zahlenkombination erkennen können. Auch sollte man, z.B. bei möglichen Geldwechseltätigkeiten, nie fremde Personen zu nah an die eigene Geldbörse kommen lassen. Gerade osteuropäische Täter sind darauf spezialisiert, durch trainierte Handhabungen, Geldscheine und EC-Karten geschickt aus dem Portemonnaie zu ziehen./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell