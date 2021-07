Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Küchenbrand in Dehnsen

Hildesheim (ots)

Alfeld

Zu einem leichten Küchenbrand kam es am Freitag, 09.07.2021, gegen 18.30 Uhr, in Alfeld/OT Dehnsen, in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Schieferkamp. Ein 24-jähriger Bewohner hatte in einem Topf Öl erhitzt. Als er kurzzeitig die Küche verlassen hatte, entzündete sich das Öl. Die offene Flamme weitete sich auf den über dem Herd hängenden Oberschrank und die Deckenverkleidung aus. Durch die alarmierten Feuerwehren Dehnsen/Limmer/Brunkensen und Alfeld konnte der Brand jedoch schnell gelöscht werden. Es entstand lediglich Sachschaden am Mobiliar in der Küche. Personen wurden nicht verletzt./tsc

