Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Telefonbetrüger erbeuteten hohen Geldbetrag - #polsiwi

Siegen (ots)

Unbekannte Betrüger haben am Mittwochnachmittag (14.04.2021) in Siegen zugeschlagen.

Ein älterer Mann wurde per Telefon von einer angeblichen Staatsanwältin kontaktiert. Sie gaukelte dem Senior vor, dass seine Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war und festgenommen wurde. Im Anschluss wurde das Gespräch kurzzeitig an die vermeintliche Tochter weitergegeben, die weinend zu hören war.

Danach übernahm erneut die falsche Staatsanwältin das Telefonat mit dem Hinweis, dass die Tochter durch die Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß kommen kann. Der Mann besorgte sich daraufhin eine fünfstellige Summe Bargeld. Das Geld wurde schließlich im Bereich der Tillmann-Stolz-Straße gegen ca. 15:30 Uhr an eine unbekannte Frau übergeben, die folgendermaßen beschrieben werden kann:

- 155 bis 160 cm groß - 40-45 Jahre alt - dunkle Bekleidung - braune Umhängetasche

Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt und bittet um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Darüber hinaus hat es am gestrigen Tag mindestens zwei weitere Versuche mit der identischen Vorgehensweise gegeben. In beiden Fällen wurden Siegener Senioren mit dem Vorwand kontaktiert, dass ein Kind einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht hat. In beiden Fällen wurde das Gespräch vorzeitig beendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell