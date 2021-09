Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210916 - 1134 Frankfurt-Ostend: Frau in Tiefgarage überfallen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 14. September 2021, kam es im Ostend zu einem Raub in einer Tiefgarage, bei dem ein bislang unbekannter Mann bei einer 63 Jahre alten Frau eine Uhr erbeuten konnte. Gegen etwa 17.55 Uhr fuhr eine 63-jährige Frau in der Straße "Unterer Atzemer" in eine Tiefgarage und parkte in dieser ihr Fahrzeug. Als sie die Fahrertür ihres Pkw öffnete, trat ein ihr unbekannter Mann an sie heran, packte sie am Arm und versuchte, an ihre Armbanduhr zu gelangen. Die 63-Jährige setzte sich zur Wehr und rief um Hilfe. Im weiteren Verlauf drückte der Mann die Frau gegen den Kofferraum und gelangte an die Uhr der Marke "Rolex". Anschließend flüchtete der Täter, offenbar mit einem männlichen Komplizen, der an der Garagenzufahrt "Schmiere" stand, in Richtung Thüringer Straße. Die Geschädigte erlitt bei der Tat leichte Verletzungen. Eine Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 35 Jahre alt und etwa 185 bis 190 cm groß, kräftige Figur; schwarze, kurze, wellige Haare; schwarzer Vollbart; westasiatisches Erscheinungsbild. Bekleidung: schwarze Basecap, schwarzes, kurzärmliges Poloshirt, schwarze Hose, trug eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung

Zeugen mit sachdienliche Hinweisen zu den unbekannten Tätern werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 -51299 zu melden.

