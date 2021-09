Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210916 - 1135 Frankfurt: Verkehrssicherheitsaktionen heute gestartet

Frankfurt (ots)

(ro) Im Zeitraum vom 16. bis 22. September 2021 nimmt die Frankfurter Polizei die Sicherheit im Straßenverkehr erneut ins besondere Augenmerk und beteiligt sich gleich an mehreren landes- und europaweiten Verkehrssicherheitsaktionen.

Mit dem heutigen Tag startet die europaweite Aktion "Safety Days" von ROADPOL, dem Zusammenschluss der europäischen Verkehrspolizeien. Ziel der Aktion ist es, die Anzahl tödlicher Verkehrsunfälle auf europäischen Straßen, zumindest an einem Tag im Jahr, auf die niedrigstmögliche Anzahl von - NULL - zu senken. Die Polizei Frankfurt nimmt an der Aktion teil und wird unter dem ROADPOL-Motto "Focus on the road" insbesondere Kontrollen zu den Hauptunfallursachen schwerer Verkehrsunfälle durchführen. Im Vordergrund steht dabei für uns auch, mit den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern ins Gespräch zu kommen und auf typische Gefahrenquellen, wie insbesondere durch die allzu verbreitete Nutzung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr, hinzuweisen.

Darüber hinaus beteiligt sich das Polizeipräsidium Frankfurt ab heute auch an einer hessenweiten Schwerpunktaktion zum Schutz der "Schwächeren Verkehrsteilnehmer". Während die Sicherheit von im Straßenverkehr besonders gefährdeten Kindern, älteren Menschen, Menschen mit Handicap, Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern sowie Fahrerinnen und Fahrern von Elektrokleinstfahrzeugen bereits tagtäglich im Fokus verkehrspolizeilicher Arbeit steht, werden diese Bemühungen ab heute noch einmal intensiviert. Neben gezielten Kontrollen werden wir dabei vor allem auch auf Aufklärungsgespräche und Präventionsarbeit setzen. Dies ist umso mehr erforderlich, da die zu schützenden Personengruppen nicht selten an der Entstehung von Verkehrsunfällen auch selbst beteiligt sind oder gar die Ursache für diese setzen.

Auch im Bereich des Themenfeldes "Gewerblicher Personen- und Güterverkehr" wird die Polizei Frankfurt in der Aktionswoche ihre Kontrollen verstärken und sich somit an der zweiten hessenweiten Schwerpunktaktion beteiligen. Neben der Überwachung von Vorschriften und der Ahndung von Verstößen, steht auch hier gleichermaßen die Präventionsarbeit im Fokus, um Unfallrisiken nachhaltig zu senken.

Nach der Aktionswoche werden wir zeitnah über die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen berichten.

