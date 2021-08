Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Diebstahl aus geparktem Fahrzeug - Zivilfahnder stellen 66-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 11. August 2021, 17:20 Uhr

Am Mittwochnachmittag konnten die Zivilfahnder der Polizeiinspektion Mitte einen 66 Jahre alten Mann bei einem Diebstahl aus einem Pkw stellen. Der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige war aufgefallen, weil er versuchte, mehrere geparkte Fahrzeuge auf der Königsallee zu öffnen.

Zur Tatzeit geriet der Mann in den Fokus der Zivilfahnder, weil er in Höhe Königsallee Ecke Trinkausstraße die Schließzustände geparkter Autos "überprüfte". Er zog dabei an den Türgriffen der Fahrzeuge. In Höhe Königsallee Ecke Grünstraße verschaffte er sich Zugang zu einem geparkten Mini und ließ sich auf dem Fahrersitz nieder. Mit einer Jacke unter dem Arm wollte er sich im Anschluss von dannen machen. Die Zivilfahnder stoppten den Tatverdächtigen und nahmen ihm die Beute ab. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Der Halter des Fahrzeugs freute sich darüber, dass er sein Eigentum direkt zurückerhielt.

