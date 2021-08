Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Kaarst - Verkehrsunfall auf der A 52 - Pkw überschlägt sich - Drei Menschen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 11. August 2021, 13:40 Uhr

Drei Menschen wurden gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 52 schwer verletzt, als zwei Autos zusammenprallten. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Ein 59-jähriger Mann war mit seinem Nissan auf der A 52 Richtung Roermond unterwegs. Als er in Höhe der Anschlussstelle Kaarst Nord vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte, bemerkte er den BMW eines 23-Jährigen zu spät und stieß mit ihm zusammen. Der Nissan überschlug sich und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 23-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Schutzplanke. Beide Fahrer sowie die 19-jährige Beifahrerin des 23-Jährigen wurden so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht wurden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 38.000 Euro.

