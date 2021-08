Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels: Pkw kollidieren auf Kreuzung - Zwei Schwerverletzte

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 11. August 2021, 22:32 Uhr

Am Mittwochabend kollidierten zwei Autos auf einer Kreuzung in Düsseldorf-Hassels. Die beiden Fahrer zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war ein 22 Jahre alter Düsseldorfer zur Unfallzeit mit seinem BMW auf der Spanger Straße in Richtung Further Straße unterwegs. Als er den Kreuzungsbereich zur Further Straße überquerte, stieß er aus bislang noch ungeklärter Ursache mit dem Mercedes eines 37 Jahre alten Düsseldorfers zusammen. Dieser wollte die Kreuzung von der Henkelstraße kommend in Richtung Altenbrückstraße überqueren. Die beiden Männer zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, die nun stationär in Krankenhäusern behandelt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

