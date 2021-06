Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach-Bleibach: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst im Nachgang mitgeteilt wurde, hatte ein Autobesitzer seinen Wagen am vergangenen Wochenende (13.06.2021) in der Elzacher Straße (Ortsteil Stollen), direkt am Ortsschild geparkt.

Im Nachhinein musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel seines weißen VW Golf Variant durch einen Streifvorgang beschädigt wurde. An dem fast neuen Fahrzeug entstand ein Sachschaden, dessen Instandsetzung sicherlich mehrere hundert Euro kosten wird. Bislang zeigte sich weder bei ihm noch bei der Polizei jemand für diesen Schaden verantwortlich. Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Verursacher geben können.

