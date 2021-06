Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: E-Bike vor Einkaufsmarkt gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihr Allegrao Vitesse E-Bike stellte am Dienstag, 15.06.2021, gegen 14.45 Uhr, eine 58 Jahre alte Frau in den Fahrradständer vor einem Einkaufsmarkt in der Großfeldstraße in Karsau und verschloss dieses mit einem Drahtschloss. Als sie 15 Minuten später zum Fahrradständer zurückkehrte, war ihr E-Bike verschwunden. Ebenfalls gestohlen wurde ihr grün-schwarzer Helm und ein roter Rucksack mit einer weißen "Coca-Cola" Aufschrift. Das E-Bike der 58-jährigen ist weiß, hat ein Schweizer Versicherungskennzeichen und einen schwarzen Korb auf dem Gepäckträger. Der Wert der entwendeten Sachen beläuft sich auf insgesamt 1500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise!

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell