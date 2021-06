Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Leichtkraftrad kontra Pkw - Jugendliche Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 15.06.2021, kam es in Herrischried zur Kollision zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Die 17-jährige Fahrerin der 125er Maschine erlitt dabei leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Sie war kurz nach 07:00 Uhr in der Schellenbergstraße zu weit nach links gekommen und mit einem entgegenkommenden Auto einer 58 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell