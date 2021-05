Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 20. Mai 2021, um 20.16 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Straße Oythe und geriet in eine Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 20. Mai 2021, um 15.15 Uhr, fuhr eine 42-jährige Frau aus Steinfeld mit ihrem Fahrrad auf der Handorfer Straße in Richtung Handorf. Sie wollte nach rechts in die Straße "Am Tannenkamp" abbiegen, als sie von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren wurde, sodass es zum Sturz kam. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnisse soll es sich bei dem Unfallverursacher um eine Frau handeln. Sie sei nach dem Unfall kurz ausgestiegen und hat sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei dem beteiligten Auto soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Betriebsunfall

Am Donnerstag,20. Mai 2021, um 13.20 Uhr, verletzte sich ein 59-jähriger Mann aus Steinfeld bei einem Betriebsunfall. Während der Arbeit mit einem Gabelstapler stürzte er bei einer Landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaft in der Straße Schierberg aus einer Höhe von 2 m auf den Betonboden und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 19. Mai 2021, in der Zeit von 10.25 Uhr bis 12.05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford Focus, welcher auf einem Parkstreifen in Höhe der Falkenrotter Straße abgestellt war. Der Schaden befindet sich an der hinteren Stoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell