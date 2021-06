Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: BMW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Kirche in der Albrecht-Dürer-Straße in Sindelfingen an einer Unfallflucht beteiligt war. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Rückwärtsrangieren gegen einen BMW, der dort abgestellt war, und machte sich dann davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Geflüchteten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

