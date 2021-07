Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Koblenz (ots)

Am 06.07.2021, in der Zeit zwischen 18:30 und 21:45 Uhr, kam es in der Nähe des Sportplatzes der TUS Immendorf zu einer Unfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren Pkw während des Pokalspiels in einem Feldweg abgestellt und als sie zurück kehrte, stellte sie fest, dass der linke Seitenspiegel abgefahren wurde. Da sich der Unfall vermutlich während der Abreisephase ereignete, werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion 1, unter der Tel.Nr. 0261/103-2510 oder per EMail an pikoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell