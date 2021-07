Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigungen und Diebstahl aus PKW - Radarkontrolle Layer Fähre - Betäubungsmittel aus dem Auto geworfen

Remstecken: Reifen zerstochen

Nachdem sie zuvor im Bereich des Remsteckens geparkt hatte bemerkte eine Fahrzeugführerin auf dem Nachhauseweg, dass sich das Fahrverhalten ihres PKW verändert darstellte und dass es eine bislang unbekannte Geräuschentwickung an dem grauen VW Golf Plus gab. Bei Überprüfung auf einem nahegelegenen Parkplatz stellte sie fest, dass beide Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen waren. Die Polizeiinspektion 1 ermittelt wegen Sachbeschädigung an dem Fahrzeug.

Radarkontolle an der Layer Fähre

Die Polizeiinspektion 2 führte am gestrigen Vormittag in der 70er-Zone an der Layer Fähre eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei 1140 durgefahrenen Fahrzeugen wurden insgesamt 17 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen, weiterhin müssen 3 Fahrzeugführer mit Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Tagesschnellster war ein Fahrzeugführer mit 96 km/h.

Betäubungsmittel aus dem Autofenster geworfen

Nachdem ein auf der B 9 verkehrsunsicher geführter PKW im Bereich der Eifelstraße angehalten werden sollte, bemerkten die Polizeikräfte, dass der Fahrzeugführer schnell noch einen kleinen, kugelförmigen Gegenstand aus seinem PKW warf. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab Hinweise auf die Einnahme von Kokain, weitere Tests wiesen auch auf zusätzliche Einnahme von Cannabisprodukten. Außerdem wurde der entsorgte Gegenstand aufgefunden - eine etwa hühnereigroße Menge einer grünlichen Substanz, die einer weiteren Untersuchung zugeführt wurde. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und er erhält eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach § 24 a StVG.

PKW-Aufbruch: größerer Schaden - wenig Beute

In der Herberichstraße wurde durch unbekannte Täter ein PKW aufgebrochen. Beide vordere Seitenscheiben des BMW wurden dabei zerstört. Die Beute: ein defektes Smartphone, eine Sonnenbrille und die Mitgliedskarte eines Fitness-Studios.

