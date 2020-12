Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Haustür in der Winzler Straße beschädigt

PirmasensPirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte am Freitag letzter Woche, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, ein Glaselement der Haustür des Anwesens Winzler Straße 69. Die Schadenshöhe beträgt circa 120 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell