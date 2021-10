Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gestürzter Pedelecfahrer

Lingenfeld (ots)

Am Samstag, gegen 14:12 Uhr befuhr ein 85-jähriger Pedelecfahrer aus Germersheim die Straße Im Alten Zoll in Lingenfeld. Aus Unachtsamkeit geriet er mit dem Vorderrad an die Bordsteinkante am rechten Fahrbahnrand und stürzte infolge dessen auf den Gehweg. Hierbei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste.

