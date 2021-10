Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 26.10.2021, gegen 11:10 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße/Ludwigstraße ein Unfall mit einem 69-jährigen Radfahrer. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer fuhr von der Konrad-Adenauer-Straße rückwärts in die Ludwigstraße und stieß hierbei mit einem die Kreuzung querenden Radfahrer zusammen. Durch den Sturz verletzte sich der 69-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand geringer Sachschaden.

