Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baucontainer aufgehebelt

Geilenkirchen (ots)

Am Gillesweg haben unbekannte Täter zwischen 17.15 Uhr am Donnerstag (7. Oktober) und 7 Uhr am Freitag (8. Oktober) einen Baucontainer aufgehebelt. Aus diesem entwendeten sie einen Steinhammer, einen Akkuschrauber sowie ein Verlängerungskabel.

