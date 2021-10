Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 10.10.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Erkelenz-Holzweiler - Einbruch in Lagerhalle

Ein bislang unbekannter Täter drang am 09.10.2021, gegen 02:00 Uhr, in einen Schuppen (als Lagerhalle genutzt) an der Kofferer Straße ein und entwendete zwei elektr. Gartengeräte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell