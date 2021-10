Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 09.10.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Erkelenz-Bellinghoven - versuchter Aufbruch eines Baucontainers

Am 09.10.2021, kurz vor 03:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, einen auf einem Privatgrundstück an der Straße "Am Liesenfeld" aufgestellten Baucontainer aufzubrechen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell