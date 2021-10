Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Brand gesucht

Wassenberg-Myhl (ots)

Eine Zeugin bemerkte am Donnerstag, 7. Oktober, kurz vor Mitternacht zwei brennende Mülltonnen im Anlieferungsbereich eines Geschäftes an der Brabanter Straße. Zwei junge Männer, die den Brand mit einem Handy filmten, entfernten sich, als sie die Zeugin bemerkten. Die Polizei sucht nun nach den Beiden sowie nach weiteren Zeugen, welche Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit, Informationen online über das Hinweisportal der Polizei einzureichen, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

