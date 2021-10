Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verkehrsunfälle mit Pedelecs

Geilenkirchen-Boscheln/-Niederheid (ots)

Am Donnerstag (7. Oktober) kam es in Boscheln und Niederheid jeweils zu Verkehrsunfällen, bei denen Pedelecs beteiligt waren. Gegen 14.30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 164 in Boscheln ein Zusammenstoß zwischen einer 62-jährigen Pedelecfahrerin und dem 38-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Letzterer war aus Richtung Übach-Palenberg in Fahrtrichtung Geilenkirchen unterwegs, als er die Kontrolle über den E-Scooter verlor und stürzte. Die entgegenkommende Pedelecfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls zu Boden. Beide verletzten sich leicht. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 26 Jahre alter Mann mit seinem Pkw BMW in Niederheid auf der Max-Planck-Straße, aus Fahrtrichtung Borsigstraße kommend, in Richtung Einsteinstraße. Im Kreuzungsbereich mit der Von-Humbolt-Straße übersah er zwei von rechts kommende Pedelecfahrer und stieß mit diesen zusammen. Einer von ihnen, ein 72-jähriger Geilenkirchener, trug durch den Unfall leichte Verletzungen davon. Der zweite Pedelecfahrer sowie der BMW-Fahrer blieben unverletzt.

