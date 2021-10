Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verunfallter Fahrradfahrer gesucht

Erkelenz (ots)

Am Samstag, 9. Oktober, kam es gegen 5.45 Uhr auf der Tenholter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Hückelhovener fuhr mit seinem Pkw auf der Tenholter Straße in Richtung Goswinstraße und beabsichtigte nach rechts in die Straße Am Hagelkreuz abzubiegen. Um einen Fußgänger die Straße überqueren zu lassen, hielt er dabei in Höhe des Radweges an. In diesem Moment stieß ein aus Richtung Goswinstraße kommender Fahrradfahrer gegen den Pkw und kam zu Fall. Offenbar ohne größere Verletzungen stand er wieder auf, stellte das Fahrrad zur Seite und entfernte sich zu Fuß in Richtung Gewerbestraße Süd, ohne auf das Eintreffen der hinzugerufenen Polizei zu warten. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass das Fahrrad im Dezember 2020 in Viersen als gestohlen gemeldet wurde.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrradfahrer sowie Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität geben können. Beschrieben wurde der Mann als etwa 25 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte eine schlanke Statur und eine dunkle Hautfarbe. Außerdem sprach er gebrochenes Englisch, war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze, die er ins Gesicht gezogen hatte. Hinweis nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das online Hinweisportal der Polizei genutzt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell