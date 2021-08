Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Appenweier, Urloffen (ots)

Die Ermittler des Polizeipostens Appenweier sind nach einer Unfallflucht am heutigen Dienstagvormittag auf der B3 auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 53-jähriger Fahrerin eines Seat gegen 11.20 Uhr auf der Bundesstraße von Renchen kommend unterwegs und beabsichtigte in Urloffen-Zimmern nach links in den Holzweg einzubiegen. Im Zuge des Abbiegevorgangs soll der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich schwarzen VW Caddy den Seat der Frau von hinten passiert und ihren Wagen dabei gestreift haben. Er verursachte so einen Schaden von rund 2.000 Euro. Ohne sich um das Malheur zu scheren, fuhr er weiter. Über das Unfallauto ist bekannt, dass es möglicherweise ein Taxischild auf dem Dach angebracht hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem Unbekannten geben können, werden unter der Rufnummer 07805 9157-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

