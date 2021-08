Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Kontrolle verloren

Schutterwald (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L99 zu beklagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 31-jähriger Zweiradlenker kurz nach 10 Uhr auf der Landstraße aus Höfen kommend in Richtung Dundenheim unterwegs. In einer engen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte zu Boden, während sein Motorrad gegen einen entgegenkommenden Pkw schleuderte. Die leichten Blessuren des Mannes konnten vor Ort versorgt werden.

/ya

