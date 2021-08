Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Städte - eine Polizeiinspektion: Die PI 3 hat eine neue Leiterin

Dortmund (ots)

Die Polizeiinspektion (PI) 3 hat eine neue Leiterin: Polizeioberrätin Nicole Pletha hat die Geschäfte in Lünen und im Dortmunder Südosten seit dem 31. Mai 2021 von Polizeidirektor Johannes Schulte übernommen. Zu ihrem neuen Wirkungsbereich gehören die Wachen in Dortmund-Aplerbeck, -Asseln, -Scharnhorst und -Körne sowie die Wache in Lünen und die Bezirksanlaufstelle Brambauer.

Nicole Pletha war zuletzt als Leiterin der Polizeiinspektion 2 (Herne) bei der Polizei Bochum tätig. Zukünftig gehören rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihrem Veranwortungsbereich. Sie löst nach fünfeinhalb Jahren Polizeidirektor Johannes Schulte ab, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Polizeipräsident Gregor Lange begrüßte die neue Führungskraft in ihrer neuen dienstlichen Heimat. "Ich bin froh, dass es uns gelungen ist mit Nicole Pletha eine Leiterin für die PI 3 zu finden, die bereits Erfahrungen in der Führung einer Polizeiinspektion gesammelt hat. Und das in einer Großstadt hier bei uns im Ruhrgebiet. Trotzdem bringt ihre Tätigkeit im PP Dortmund durch die Zuständigkeit in zwei unterschiedlichen Städten ganz neue Aspekte mit sich. Ich freue mich zu sehen, dass es genau das ist, was Frau Pletha besonders reizt."

Nicole Pletha ist 49 Jahre alt und war vor ihrer Führungsfunktion in Herne bereits als Teildezernatsleiterin beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) NRW tätig.

Nicole Pletha ist gespannt auf die Herausforderungen, die mit der neuen Aufgabe verbunden sind: "Die PI 3 ist allein dadurch eine besondere Polizeiinspektion, weil sie in den örtlichen Zuständigkeitsbereich von zwei Kommunen fällt - Dortmund und Lünen. Hinzu kommt, dass mein neuer Wirkungsbereich geprägt ist von ganz unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten und auch Gesellschaftsstrukturen. Für mich eine sehr spannende Polizeiinspektion, in der ich hoffentlich all die Erfahrungen, die ich bisher als Führungskraft sammeln konnte, gut einbringen kann. Ich freue mich sehr darauf."

