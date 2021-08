Polizei Dortmund

POL-DO: Raser erfasst E-Scooter auf der Kaiserstraße in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0819

Mit hohem Tempo raste ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer am Montagabend (2.8.2021, 23.12 Uhr) über die Kaiserstraße in Dortmund, um dann in die Düsseldorfer Straße abzubiegen. An der Kreuzung Kaiserstraße/Düsseldorfer Straße verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw, schleuderte gegen einen Absperrbügel und erfasste einen abgestellten E-Scooter.

Der E-Scooter flog gegen die Tür einer Eisdiele und beschädigte das Glas. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Dortmunder zu schnell über die Kaiserstraße. Zeugen berichteten übereinstimmend von einem sehr hohem Tempo. Der Fahrer selbst gab an, vor dem Abbiegen in die Düsseldorfer Straße diese nicht mehr gesehen zu haben.

Da der Verdacht besteht, dass der 21-Jährige an einem illegalen Rennen teilgenommen hat, ermittelt die Polizei wegen einer Straftat (Paragraf 315d Strafgesetzbuch). Die Einsatzkräfte stellten den Mercedes, den Führerschein und das Mobiltelefon des Tatverdächtigen sicher und untersagten ihm das weitere Führen von Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell