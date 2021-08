Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A5 - Nötigung auf der Autobahn, Polizei sucht Zeugen

Lahr, A5 (ots)

Nachdem es am Montagabend zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen sein soll, sind die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Gegen 17:30 Uhr war ein 32-Jähriger auf der A5 in Richtung Basel unterwegs, als ihm, nach eigener Aussage, in Höhe von Lahr ein roter SUV gefährlich nahe auffuhr. Der Mann wechselte daraufhin die Fahrbahn um den Stadtgeländewagen passieren zu lassen. Während des Überholvorgangs soll der Beifahrer des SUV zudem eine beleidigende Geste in Richtung des Überholten gemacht haben. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Klärung des Falls beitragen können, sich unter der Telefonnummer, 0781 21-4200, zu melden.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell