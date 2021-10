Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrer schwer verletzt

Meppen (ots)

Am Mittwoch gegen 16 Uhr kam es auf der Nödiker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 81-jähriger Radfahrer schwer verletzte. Als er die Straße in Höhe der Verkehrsinsel an der Ecke Wilhelm-Berning-Straße überquerte, übersah er den vorfahrtberechtigten 54-jährigen Fahrer eines Opels. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer eine Kopfverletzung zugezogen hat. Durch eine Rettungswagenbesatzung wurde er in das Ludmillenstift Meppen gebracht.

