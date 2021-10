Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrszeichen entwendet

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag kam es am Burenweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte an der Ecke zur Friederikenstraße ein Verkehrszeichen auf einer dortigen Verkehrsinsel. Anschließend entwendete er das Verkehrszeichen und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Verursacher war vermutlich in einem Lkw unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

