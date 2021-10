Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Wiederholungstäter erwischt

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierten Polizeibeamte der Verfügungseinheit Abt. Schwerlast auf der Autobahn 30 einen Schwertransport. Dieser war mit einem Raupenfahrzeug beladen auf dem Weg nach Polen. Für den Transport, dessen Ausmaße und Gewicht einer Erlaubnis bedurfte, konnte der Fahrer keine Genehmigung vorlegen. Durch die Beamten konnte eine Überladung von 76,5 % festgestellt werden, was letztendlich zur Stilllegung des Transportes führte. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Transportes bereits einige Wochen zuvor in einem ähnlich gelagerten Fall auffällig geworden war. Damals führte er einen Transport mit 59 % Überladung. Wie damals wurde auch im aktuellen Fall eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1670 Euro genommen, sowie ein Vermögensabschöpfungsverfahren eingeleitet, welches zu einer weiteren Zahlung von etwa 6500 Euro führen dürfte.

