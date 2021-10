Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Diebstahl eines Anhängers

Emlichheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter in der Dorfstraße einen verschlossenen Anhänger. Dieser war unter einem dortigen Carport abgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943) 9200 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell