Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (33/2021) Trafostation in Bad Sachsa beschmiert - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Kolonie Tettenborn, Steinlohstraße Dezember 2020 - Januar 2021

BAD SACHSA (jk) - Über den Jahreswechsel haben Unbekannte in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) die Fassade sowie die Stahltür einer Trafostation mit Farbe beschmiert (Foto) und hierdurch einen geschätzten Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro verursacht. Der Tatort befindet sich an der Steinlohstraße in der Kolonie Tettenborn im Bereich der Brücke über die Bahntrasse. Wann genau das kleine Gebäude verunstaltet wurde, ist unbekannt. Von den Sachbeschädigern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Lauterberg, 05524/9630, oder die ermittelnde Polizeistation Bad Sachsa, Telefon 05523/952790.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell