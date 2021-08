PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Königstein

Brand mit verletzter Person

Vorfallsort: Königstein-Schneidhain, In der Braubach Vorfallszeit: Dienstag, 03.08.2021, 02:00 Uhr

Zur genannten Zeit wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch eine an die Türen klopfende und rufende Person im Treppenhaus geweckt. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Eine Bewohnerin des Hauses wurde durch die Feuerwehr über die Drehleiter in der Dachgeschosswohnung angesprochen, konnte aber dort verbleiben. Ein weiterer Bewohner wurde aus der Brandwohnung selbst gerettet.

Der Brand könnte nach einer ersten Einschätzung durch ein elektronisches Gerät verursacht worden sein und führte zu einem Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen, lediglich der 46-jährige Mieter der Brandwohnung wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Morgen fortgesetzt.

