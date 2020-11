POL-ESW: Pressebericht 19.11.2020

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 00.00 Uhr und 00.15 Uhr eine Hausfassade mit rohen Eiern beworfen und dadurch den Putz und die dortigen Rollläden beschädigt. Der Vorfall geschah bei einem Einfamilienhaus in der Thüringer Straße in Reichensachsen. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruch in Tankstelle; Stehlschaden 400 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend sind Unbekannte gewaltsam in die Tankstelle An der Schindersgasse in Meinhard-Grebendorf eingebrochen. Im betreffenden Tatzeitraum zwischen 23.20 Uhr und 23.50 Uhr haben nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei unbekannte Täter an der Gebäuderückseite des Tankstellengebäudes eine Außenwand gewaltsam mittels Schneidwerkzeug geöffnet und gelangten so an einen dahinterliegenden Wandtresor, aus dem die Täter 400 Euro Bargeld entwenden konnten. Laut Beschreibung sollen die beiden Täter ca. 180 cm groß und von schlanker Gestalt gewesen sein. Einer der Täter trug eine helle Baseballkappe. Zudem führten die Täter eine Sporttasche mit sich. Hinweise an die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Umweltstraftat

Wegen Gewässerverunreinigung und unerlaubtem Umgang mit Abfällen ermittelt die Kriminalpolizei in Eschwege aktuell gegen einen 30-Jährigen aus dem Ringgau. Im Rahmen einer Hausschlachtung im Ringgau im Laufe dieser Woche soll der 30-Jährige Blut und Schlachtabfälle unerlaubt entsorgt haben, so dass diese in einen Regenwasserkanal eingeleitet wurden und es dementsprechend zu Verunreinigungen kam.

Holzdiebstahl; Schaden 950 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt derzeit in einem Fall wegen Diebstahl einer größeren Menge Nutzholz. In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum haben Unbekannte aus der Waldgemarkung "Schmiedegraben" in Wehretal über 300 Paletten mit Fichtenholz in unterschiedlicher Länge und Douglasien-Stammholz geklaut. Festgestellt wurde der Diebstahl, der am gestrigen Mittwoch angezeigt wurde, bereits letzte Woche Donnerstag. Der Wert des Nutzholzes wird auf ca. 950 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

29-Jähriger Autofahrer nimmt Frau die Vorfahrt; Schaden 3500 Euro

Am Mittwochvormittag befuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau gegen 11.15 Uhr die Landesstraße L 3228 von Küchen in Richtung Velmeden. Als die Frau dann an der Einmündung zur Kreisstraße K 87 nach links in Richtung Walburg abbiegen wollte, wurde ihr von einem 29-jährigen, ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden, Autofahrer die Vorfahrt genommen. Der 29-Jährige kam aus Richtung Walburg und wollte von der K 87 seinerseits nach links in Richtung Velmeden abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit der bevorrechtigten Autofahrerin kam. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von 3500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht; Schaden 300 Euro; Polizei stellt unfallflüchtigen Sattelzug

Am gestrigen Mittwochmorgen hat die Polizei von Witzenhausen aufgrund von Zeugenhinweisen einen Sattelzugfahrer gestellt, der in der Ortslage von Witzenhausen einen Metallpfosten beschädigt hat und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Der Verursacher war mit seinem Sattelzug gegen 09.50 Uhr auf der Ermschwerder Straße in Richtung Kleinalmerode unterwegs. Um zu wenden, bog der Sattelzug dann nach rechts in die Straße "Am Weidengraben" ab, wobei das Fahrzeuggespann zu weit nach rechts geriet und von der Fahrbahn abkam. Dabei streifte der Sattelzug einen Metallpfosten, der dadurch beschädigt wurde. Das Unfallgeschehen wurde von einem Zeugen beobachtet, der dem verursachenden Sattelzug schließlich bis nach Ermschwerd hinterherfuhr und den Fahrer dort mit Lichtzeichen zum Anhalten bewegen konnte. Die hinzugerufene Streife der Polizei Witzenhausen unterzog dem Sattelzugfahrer dann einer Kontrolle. Es handelte sich bei dem Verursacher um einen 25-Jährigen aus Weißrussland, der für das zu erwartenden Strafverfahren wegen Unfallflucht eine Sicherheitsleistung in Höhe des angerichteten Schadens von 300 Euro hinterlegen musste. Nach der Unfallaufnahme durfte der 25-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

