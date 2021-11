Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Skoda rollt führerlos davon

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Ein Auto hat sich am Montag selbständig gemacht, weil es von seinem Besitzer nicht richtig gegen das Wegrollen gesichert worden war. Ein älterer Mann hatte seinen Skoda "Am Sonnenberg" abgestellt und den Wagen verlassen. Plötzlich machte sich das Auto jedoch selbständig und rollte eine kurzes abschüssiges Stück die Straße hinab, wo es gegen ein geparktes anderes Auto prallte und dann stehen blieb. An den Autos entstand nach Schätzung der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Mann wurde verwarnt.

