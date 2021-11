Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin streift Rollerfahrer

Zeugen gesucht (31.10.2021)

Spaichingen (ots)

Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Zweiradfahrer ist es am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Hauptstraße gekommen. Ein 75-jähriger Rollerfahrer fuhr mit einer Honda auf der Hauptstraße in Richtung Rottweil, wobei er den linken von zwei Fahrstreifen benutzte. Eine unbekannte Autofahrerin überholte den Mann und streifte ihn dabei leicht, wodurch er zu Fall kam. Da der Unfall zunächst glimpflich ausgegangen zu sein schien, tauschten die Beteiligten keine Personalien aus und verständigten auch nicht die Polizei. Erst in Nachhinein meldete sich der Rollerfahrer dann doch, da er Schmerzen verspürte und ein Krankenhaus aufsuchen musste. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben dazu machen können, sich zu melden. Insbesondere die Autofahrerin, bei der es sich um eine ältere Frau mit einem dunklen Auto gehandelt haben soll, wird gebeten, beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell