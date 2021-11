Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kollidiert mit Leitplanke (01.11.2021)

Trossingen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 5916 zwischen Weigheim und Trossingen. Ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer kam auf der Fahrt nach Trossingen nach rechts von der Straße ab und streifte eine Leitplanke. Durch die Beschädigungen an der gesamten rechten Fahrzeugseite entstand am Mercedes ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Leitplanke trug nur geringe Kratzer davon.

