Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer kollidiert mit Auto // Pressemitteilung Nr.1

Eberbach (ots)

Am Montagmittag gegen 15:05 Uhr kollidierte in der Wilhelm-Blos-Straße ein Motorradfahrer mit einem Auto. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg oder unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

