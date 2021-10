Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte in der Hölderlinstraße, Ecke Lisztstraße einen Opel Corsa, der zwischen Sonntag, den 10. Oktober, 17 Uhr und Samstag, den 16. Oktober, 12 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt war und hinterließ dabei einen Sachschaden von über 4.000.- Euro. Beim Abbiegen hatte der Fahrer offenbar zu weit ausgeholt und war mit dem Kleinwagen, der an der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt war, kollidiert. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

