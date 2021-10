Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann von Unbekannten attackiert - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Die Kriminalpolizei in Grevenbroich ermittelt aktuell gegen drei bislang unbekannte Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Am Sonntagmorgen (17.10.), gegen 06:30 Uhr, soll ein 28-Jähriger von drei unbekannten Männern körperlich angegangen worden sein. Der Grevenbroicher soll zu Fuß an einer Bushaltestelle an der Hans-Sachs-Straße unterwegs gewesen sein, als die drei noch Unbekannten auf ihn zugegangen seien und ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen hätten. Daraufhin hätten sie sich in unbekannte Richtung entfernt.

Das Opfer kann die gesuchten Personen als männlich und mit "dunklem Teint" beschreiben.

Der Mann ist nach bisherigem Informationsstand leicht verletzt.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 02131 300 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell