Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen im Kreisgebiet - Lassen Sie sich zum Thema "Einbruchschutz" von der Kripo kostenlos beraten

Neuss; Meerbusch; Korschenbroich (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei gleich mehrere Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet.

Dabei ist es in Neuss sowie Meerbusch jeweils zu drei Einbrüchen und in Korschenbroich zu einem Einbruch gekommen. Bei zwei Taten blieb es beim Versuch.

Am frühen Samstagmorgen (16.10.), gegen 2:10 Uhr, kam es an der Weckhovener Straße in Neuss zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte hebelten eine Terrassentür auf. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

In der Zeit von Freitag (8.10.) bis Sonntag (17.10.) kam es im Ortsteil Vogelsang an der Kaarster Straße sowie im Dreikönigenviertel an der Straße "An der Obererft" jeweils zu einem Einbruch.

Am Sonntagabend (17.10.), gegen 19:30 Uhr, versuchte sich ein Unbekannter über ein Fenster an der Helen-Keller-Straße in Meerbusch Zugang in ein Haus zu verschaffen. Der ungebetene Gast wurde durch den Spaziergänger an der Hauswand entdeckt, woraufhin er die Flucht ergriff. Die Zeugen beschreiben den männlichen Unbekannten wie folgt: sportliche Figur, etwa 175 bis 185 Zentimeter groß und zwischen 20 bis 30 Jahre alt. Eine umgehende Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

In Büderich trieben in der Nacht von Donnerstag (14.10) auf Freitag (15.10.) Unbekannte ihr Unwesen an der Blumenstraße und verschafften sich unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter ein Wertbehältnis. Die Einbrüche fanden in der Zeit von 15 Uhr bis 13 Uhr statt.

Auch am Boverter Kirchweg in Osterath gelang es ungebetenen Gästen, sich in der Zeit von Samstag (9.10.), 6 Uhr, bis Freitag (15.10.), 19 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Haus zu verschaffen. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

In Korschenbroich versuchten Unbekannte am Wasserweg in ein Haus zu gelangen. Entsprechende Spuren an der Terrassentür zeugten von ihrem kriminellen Tun. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag und Samstag (12./16.10.), in der Zeit von 10 Uhr bis 15:45 Uhr.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Tage werden kürzer und die Dunkelheit bricht immer früher herein. Diesen Umstand machen sich Einbrecher zunutze. Ein Haus, das bereits am frühen Abend vollständig unbeleuchtet ist, wirkt gerade unbewohnt - beste Voraussetzungen für einen unbemerkten Einbruch. Um die Abwesenheit nicht ganz so offensichtlich zu machen, können Wohnungsinhaber auf kleine Tricks zurückgreifen. Rollladen, die nicht zur Gänze geschlossen sind und durch deren Schlitze noch Licht nach außen dringt, lassen ein Haus bewohnt aussehen. Neben Verhaltenstipps können aber vor allem technische Sicherungen helfen, einem ungebetenen Besuch von Einbrechern einen "Riegel vorzuschieben". Nähere Informationen hierzu liefern die Experten der Kriminalpolizei im Rahmen von ausgewählten Beratungsterminen, jeweils mittwochs um 18 Uhr (etwa 90 Minuten). Die Vorträge finden im Polizeidienstgebäude an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt - Start ist Mittwoch, der 10. November 2021. Eine Anmeldung unter 02131/300255-18 oder 02131/ 300255-22 ist erforderlich. Weitere Termine und Infos erhält man auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

